45-летняя Летиция Каста снялась в прозрачном наряде

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась в откровенном наряде и восхитила фантов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летняя манекенщица предстала перед камерой лежа на лестнице в особняке. Для съемки знаменитость выбрала прозрачный комбинезон черного цвета. Кроме того, на другом снимке она запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета и белой майке.

Поклонники оценили фотосессию своего кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Шикарная»,

«Богиня»,

«Прекрасная женщина. Очень красивые кадры»,

«Какая возвышенная красота»,

«Огонь», — высказывались они.