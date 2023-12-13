Как выглядит «снежный» маникюр, который станет трендом этой новогодней ночи
В этот Новый год именитые нейл-мастера советуют модницам делать маникюр в традиционной красно-зеленой гамме только в крайнем случае. На подходе тренд на «снежный» маникюр, идеально вписывающийся в тематику праздника. Глиттер и блестки, пишет Elle, не выходят из моды уже много лет, однако постоянно возникают новые способы их наносить. Чтобы быть в тренде в этом году, эксперты советуют использовать исключительно нейтральные оттенки — чем меньше контраст, тем лучше.
Плотность блесток может быть разная, главное, распределить их неравномерно: больше — на кончике, меньше — у основания ногтя. Пусть руки выглядят так, будто вы окунули пальчики в снег. А вот по форме и длине ограничений нет. Заметим, что такие тренды — для свободолюбивых — держатся на плаву дольше обычного, а потому повторить «снежный» маникюр можно будет и после праздников.