Как выглядит «снежный» маникюр, который станет трендом этой новогодней ночи

В этот Новый год именитые нейл-мастера советуют модницам делать маникюр в традиционной красно-зеленой гамме только в крайнем случае. На подходе тренд на «снежный» маникюр, идеально вписывающийся в тематику праздника. Глиттер и блестки, пишет Elle, не выходят из моды уже много лет, однако постоянно возникают новые способы их наносить. Чтобы быть в тренде в этом году, эксперты советуют использовать исключительно нейтральные оттенки — чем меньше контраст, тем лучше.