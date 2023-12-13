Косметолог рассказала, как оливковое масло поможет защитить кожу в холода

Как защитить кожу в холодное время года, рассказала руководитель и главный врач клиники эстетической медицины Татьяна Баллирано.

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В зимнее время особое внимание нужно уделить кремам. Специалист рекомендовала использовать специальные колд-кремы, которые сохранят кожу упругой и защищают ее от обветривания. Такие кремы помогают сохранить собственную влагу, лицо не будет раздражаться, краснеть.

Помимо кремов, можно использовать натуральные масла. При хорошем составе помочь защитить кожу может даже оливковое масло.

— Если это натуральное масло, оно будет идентично маслам верхнего слоя нашей кожи. Когда оно настоящее, оно впитывается в лицо, оно питает. Можно сделать это на ночь, — посоветовала косметолог в комментарии «Радио 1».

Перед нанесением масла кожу стоит распарить или немного подогреть масло.

Косметолог добавила, что в зимний период стоит отказаться от кислотных пилингов, препаратов с кислотами.