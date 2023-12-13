Раскрыты выдающие плохой вкус зимние вещи

Блогерша Ванесса из Барселоны и Лондона раскрыла популярные зимние вещи, которые выдают плохой вкус. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

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В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом vkyosina назвала серый свитер с высоким воротом. Кроме того, она обратила внимание на джемпер с цветным зигзагообразным узором. Вместо этого она порекомендовала пополнить свой гардероб актуальной в текущем сезоне кофтой в полоску.

Вдобавок юзерша также продемонстрировала снимок модели, которая примерила белое мини-платье, коричневые сапоги и пальто из меха зеленого цвета.