Как стильно одеться для долгой прогулки в холода

Синоптики говорят, что зима будет холодной. Пока одни кутаются в шали и надевают их поверх шапки, другие продумывают стильные образы для холодов. Например, ряду модных мамочек важно выглядеть хорошо на прогулке с детьми даже в морозы.

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На самом деле, составить стильный образ для зимних прогулок, да еще так, чтобы совсем не замерзнуть, возможно. Но все-таки, важно еще активно двигаться на улице, а не просто долго стоять.

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Шерстяные леггинсы

Также есть утепленные модели из кашемира. Их можно носить соло со свитшотом и пуховиком. Добавьте еще зимние высокие кроссовки, и получится отличный спортивный образ. Леггинсы можно надеть под свободные брюки, джинсы.

Вещи на флисе

Флис — это искусственный аналог овчины. На таком подкладе часто делают зимние спортивные костюмы. В них вы точно не замерзнете даже в жесткий минус. Причем выбор у таких костюмов очень большой.

Флисом также снабжают зимние модели джинсов. В ассортименте есть как скинни, так и модные прямого кроя. Для прогулок джинсы можно сочетать с теплым свитером, а также свитшотом на флисе.

Кашемировые платья

Вязаные платья в пол — тренд этого сезона. Актуальны, если вы собираетесь в театр или в гости, а потом у вас будет не очень долгий променад. Под платье можно надеть шерстяные или кашемировые колготки, либо утепленные леггинсы и носки.

Платья бывают свободные и приталенные. Все модели сочетаются как с сапогами и ботильонами, так и с грубыми ботинками, кроссовками и угги.

Шерстяные костюмы

Костюмы из шерсти или кашемира также выручат в холода. Бывают спортивные и классического фасона. Состоят из пуловера и брюк.

Термобелье

И это мы сейчас не про трусы с начесом. Для длительных прогулок на морозе, а также для тех, кто хочет покататься, например, с горки, термобелье — палочка-выручалочка.

Комплекты можно найти в спортивных и магазинах нижнего белья. Они состоят из майки или водолазки и леггинсов. Ткань, из которой сделано белье, призвана удерживать тепло.

Верхняя одежда

Для длительных прогулок с активными играми, развлечениями, например, если вы собрались с детьми кататься с горки, на коньках, играть в снежки, подойдет пуховик. Эксперты советуют выбирать модели, где пуха 70 процентов, а пера 30. Так вы точно не замерзнете в мороз.

Если идете в гости или театр, а на улице не больше минус 10, подойдет шуба-чебурашка. В других случаях лучше положиться на стеганое пальто.

Обувь

Для морозов подходит обувь без каблуков с шипованной или подошвой из плотной резины. Это важно, чтобы не летать по дороге, как конькобежец на льду. Из моделей вы можете выбирать грубые ботинки, утепленные высокие кроссовки, угги. Такая обувь идет ко всему.

Аксессуары

Конечно, в холода вы не обойдетесь без пары хороших перчаток, как их выбирать мы писали тут. Нужно подобрать и шапку, самая универсальная модель — бини, она идет ко всему. Но вы можете посмотреть еще модные варианты по этой ссылке.