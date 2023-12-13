Один из главных трендов этого сезона в макияже губ – «Вишневая кола» или Cherry Cola Lips. Этот образ повторяют многие популярные бьюти-блогеры и визажисты.

Суть тренда заключается в сочетании коричневого контура по краю губ вместе с ярко-красной помадой в центре. Это создает интересный контраст и объем.

Чтобы повторить этот макияж дома, возьмите коричневый карандаш для губ. Аккуратно прорисуйте контур по краю губ, слегка выходя за натуральную линию. Затем нанесите ярко-красную помаду на центр губ. Растушуйте место стыка двух оттенков, чтобы получился плавный переход. И на финальном этапе добавьте блеск для объема.