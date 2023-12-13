Платье или пижама: что надеть, если встречаешь Новый год дома

Большинство людей встречают Новый год дома в кругу родных и близких. И встает всегда один очень каверзный вопрос — в чем же встречать этот праздник? Платье — это слишком нарядно? Пижама — это слишком по-домашнему? Так много вопросов и так мало ответов!

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Но ничего, популярный блогер Соня Кодолова расскажет, как же одеться на Новый год, если встречаешь его дома.

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Интересная блуза, может даже какая-нибудь винтажная

Если ты не любитель юбок и платьев, то можно надеть брюки или джинсы свободного фасона и добавить к ним винтажную блузу, которая сразу же сделает весь образ необычным и неповторимым! Такая блуза может быть декорирована бусинами, стразами или кружевом. Это отличный выбор для домашней вечеринки в гостях. Надев ее, вы сохраните праздничное настроение образа, но при этом не будете выглядеть слишком вычурно в расслабленной домашней атмосфере.

Еще есть вариант для любителей белой рубашки — нужно лишь украсить ее крупным сверкающим колье, массивными серьгами или же вообще необычно повязать галстук. Яркие аксессуары зададут веселый новогодний тон, но аутфит останется уместным. Только надо вовремя остановиться и выбрать немного украшений, что для меня конечно сложновато, так как я очень люблю аксессуары!! Но надевать все и сразу точно не стоит!

Брюки прямого кроя и новогодний свитер

Уютный и одновременно праздничный образ. Брюки прямого кроя и праздничный свитер помогут вам составить хороший и слегка сдержанный новогодний образ. Чтобы ваш лук был эффектным, обратите особенное внимание на выбор верха, ведь весь акцент будет идти именно на него. Свитера могут быть разные- это и с дед морозом, и со снежинками, и с эльфами.. тут вообщем можно долго перечислять. Тут уже надо исходить от ваших вкусов и предпочтений! Главное, чтобы устроить было.

Трикотажный костюм

Трикотажные костюмы остаются в тренде уже какую зиму! Это та вещь, которую не хочется снимать зимой, потому что в нем тепло и уютно. Чтобы образ получился уместным, делайте ставку на светлые оттенки и приталенный фасон. А дополнить такой образ можно пушистыми тапочками или из овчины — еще одним трендом 2023-го. Аутфит получится максимально уютным и комфортным. Только не забудьте добавить волшебного сияния — вам в помощь украшения с кристаллами и глиттер для лица! Так что раскройте своего внутреннего художника!

Удобное платье

Если ты собираешься провести праздники дома, но хочется выглядеть элегантно и празднично, то советуем примерить свободное платье из легких материалов, в которых ты не будешь бояться вдохнуть, сидеть и танцевать. Опять же можно поискать какое-нибудь винтажное платье. Это может быть и комбинации, платья с драпировкой на талии, сарафаны и трапеции — лучшие фасоны, в которых ты будешь чувствовать себя на все сто и максимально круто встретишь Новый год!

Жилет и свободные брюки/джинсы