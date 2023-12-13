Какой макияж и прическу сделать на Новый год
По Восточному календарю 2024 год проходит под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы этот период оказался удачным, следует учесть предпочтения этого сказочного животного при подготовке к празднику. Какой сделать макияж и прическу на Новогоднее торжество, рассказала Общественная Служба Новостей.
Дракон в Китае – символ власти, он несет в себе стремление всегда находиться в центре внимания. Именно поэтому не следует скупиться на роскошные наряды и украшения.
Несмотря на это, по словам специалистов, в 2024 году в моде будет естественная красота. Поэтому следует выбирать прически со свободно струящимися локонами и нарочито небрежным способом укладки. Эффектно будут смотреться прически в стиле «подружка серфера» или «голливудская волна».
Если же вам не хочется делать кудри, то можно длинные волосы собрать в тугой хвост. Еще один строгий элегантный вариант, который подойдет под любой образ – пучок. Разнообразить прическу можно с помощью аксессуаров – крабиков, заколок, шпилек, ободков.
Если вы являетесь обладательницей средней длины волос или ваша стрижка короткая, то можно сделать укладку с небрежными локонами или с эффектом мокрых волос.
Что касается макияжа, то он должен полностью соответствовать символу года. Актуально в 2024 году будут смотреться яркие стрелки. Можно добавить к ним глиттер или цветную тушь для усиления акцента на глаза. Рекомендуется также использовать блестки, сверкающий хайлатер, крупные стразы.
В новом году возвращается тренд на четкий контур губ, именно поэтому можно смело использовать яркие оттенки помад. Если же вы не хотите делать акцент на губах, то классическим вариантом остается смоки-айз.