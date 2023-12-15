Роскошь, золото, элегантность: в чем встречать год Дракона?

С 31 декабря на 1 января мы провожаем год Кролика и встречаем Дракона. В отличие от ласкового и домашнего пушистика, новый хозяин года обожает яркие краски, эксцентричность, блеск. Чтобы порадовать Дракона, придется постараться и выбрать правильный наряд.

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Выбираем цвет новогоднего наряда

Перед тем, как отправиться по магазинам или открыть любимый маркетплейс, стоит определиться с оттенками, которые привлекут удачу и изобилие в год Дракона.

Два цветовых фаворита новогодней ночи — красный и зелены. Во-первых, они отлично вписываются в праздничный антураж, а, во-вторых, ассоциируются с чешуей и пламенем Дракона. Чтобы усилить эффект, добавьте к этим оттенкам золотые аксессуары: туфли, серьги, подвески, ремень — все это станет символом изобилия и богатства в наступающем году.

Если красный и зеленый вам не по вкусу, обратите внимание на солнечный желтый и огненный оранжевый, они тоже привлекут благосклонность Дракона.

Идеальный образ для Нового года 2024

Хозяин года во все времена ассоциировался с некоторой агрессией и, конечно, богатством. Именно таким должен быть новогодний образ, чтобы следующие 12 месяцев были удачными.

Богатый образ

Дракон во всех легендах стережет золото, он обожает богатство, элегантность. Поэтому популярный в уходящем году стиль old money актуален, как никогда. Обратите внимание на наряды классического кроя из шелка или бархата, выбирайте платья, костюмы, брюки, в которых вы чувствуете себя по-настоящему роскошно.

Если вам не по душе слишком броские образы, подойдет спокойная классика приглушенных тонов, дополненная яркими, тяжелыми аксессуарами.

Королева праздника

Второй вариант подойдет для тех, кто обожает вечеринки, любит быть в центре внимания. Выбирайте эксцентричные, необычные наряды: асимметричные юбки топы с пайетками, бисером, вышивкой. Рискните надеть то, что никогда не осмелились бы примерить в повседневной жизни. Представьте, что вы отправляетесь на вечеринку в стиле 80-х: чем ярче и страннее, тем лучше. Дракону нравятся смелые люди, не боящиеся показать себя.

Что нельзя надевать на Новый год

Какой наряд вы бы ни выбрали, избегайте некоторых аспектов образа, которые оттолкнут и разозлят Дракона:

• Неряшливость: хозяин будущего года ненавидит неаккуратность;

• Откажитесь от имитации чешуи и косплея Дракона;