В чем встречать 2024 год, чтобы Дракон принес любовь и удачу

Вот мы и добрались до главного: наконец-то можно заняться делом и выбрать наряд к Новому году. Тут потребуются силы, деньги и магические знания. С первыми двумя пунктами вы справитесь самостоятельно, а с последней задачей мы можем помочь!

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Стиль одежды

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Хозяина года ценят и любят в Китае, поэтому азиатский стиль точно подойдет для торжества. Мы не призываем наряжаться гейшей, однако легкие намеки на восточную тематику сгодятся. Разбавьте классический образ этническим топом, жакетом-кимоно или акцентной брошью.

Цвета

Обратите внимание на оттенок наряда. С ним важно не промахнуться, иначе Дракон пролетит мимо вас.

Зеленый. Какие тут могут быть сомнения? Дракон к нам летит зеленый, поэтому он будет рад, если вы встретите его в одежде такого же цвета. Допускаются любые оттенки: от спокойного хаки до ярко-салатового.

Красный. Хозяин года — эффектный персонаж, поэтому, если вы не хотите сливаться с елкой, выбирайте броские краски. Для любителей выделяться прекрасно подойдет алый оттенок. Это символ страсти, любви и достатка. В таком наряде вы покорите не только нашего ящера, но и всех двуногих товарищей.

Золотой. Это «тяжелая артиллерия», которая точно произведет фурор. Дракон обожает роскошь, поэтому будет в восторге от золотого платья. В таком наряде на вас, как мотыльки на свет, слетятся все участники новогоднего вечера. Выбирайте среди них самого симпатичного.

Варианты наряда

Теперь заглянем в шкаф и посмотрим, что же надеть на праздник. Уберите подальше брюки или шорты и приглядитесь к более женственным вариантам новогоднего образа.

Платье. Нежные и романтичные фасоны оставьте милому Кролику, величественного Дракона лучше встречать в ярком наряде. Поищите в гардеробе платье-футляр или комбинацию, а если хотите замаскировать недостатки фигуры, выбирайте модель А-силуэта.

Топ. Минимализм хозяин года не любит, поэтому надевайте топ яркого цвета или необычного кроя. Главное: откажитесь от базовых моделей, для Дракона это слишком скучно.

Юбка. Тут тоже не отходим от образа роковой красотки и выбираем юбки выше колена. Фасон зависит от вашего типа фигуры. Вызывающие наряды ящер не жалует, поэтому в погоне за эффектностью старайтесь вовремя притормозить.