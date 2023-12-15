Губернатор Старовойт: В небе над Курском сработала система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о том, что в небе над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Курчатове близ Курской АЭС местные жители услышали по меньше мере три громких взрыва.
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