Губернатор Старовойт: В небе над Курском сработала система ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о том, что в небе над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Курчатове близ Курской АЭС местные жители услышали по меньше мере три громких взрыва.