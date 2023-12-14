Эндокринолог поделилась, почему силовые тренировки так важны

Чтобы оставаться красивым и здоровым после сорока, не стоит пренебрегать спортом, уверена эндокринолог Диляра Лебедева.

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На своей странице в соцсетях она рассказала, что в поддержании здоровья и фигуры помогут силовые тренировки.

Врач отметила, что при дополнительной нагрузке мышц весом увеличивается рост митохондрий и мышечных волокон. Организм вырабатывает большое количество тестостерона и гормон роста, которые благотворно сказываются на состоянии всего организма.

Эндокринолог подчеркнула, что другой тип занятий спортом, аэробные упражнения, таким эффектом не обладают. По словам врача, уже через пару часов таких занятий организм возвращается в прежнее состояние, в то время как силовые тренировки еще на протяжении 48 часов благотворно влияют на организм.