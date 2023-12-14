Косметолог назвала процедуры, которые полезно делать зимой

Отсутствие солнца зимой – благоприятное условие для того, чтобы прибегнуть к некоторым косметическим процедурам, сообщила косметолог Ольга Савиных.

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В беседе с радио Sputnik она рассказала, что в зимний период можно делать лазерную шлифовку лица. С ее помощью кожа обновляется, рельеф сглаживается, а также пропадают рубцы.

Косметолог отметила, что фотоомоложение тоже можно делать зимой. Эта процедура направлена на борьбу с пигментными пятнами.

А биоревитализация помогает восполнить недостаток гиалуроновой кислоты, добавила Савиных. В зимний период кожа страдает от мороза, сильно сохнет и трескается. Поэтому можно ей помочь с помощью данной процедуры, чтобы избежать морщин и раннее старение.

Косметолог заключила, что перед выполнением любой из вышеперечисленных услуг следует обратиться к врачу и косметологу, чтобы исключить противопоказания.