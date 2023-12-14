14 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: pixabay.com В библиотеке №171 пройдет мастер-класс «Яркие штрихи» 19 декабря. Пост об этом опубликован в группе объединения культурных центров ЮЗАО во «ВКонтакте». Участники под руководством педагога Екатерины Коршуновой за три часа напишут картину маслом. Отмечается, что обучение живописи доступно в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Мастер-класс начнется в 18:00. Занятие платное. Приобрести билеты можно по ссылке. Участников ждут по адресу: Вильнюсская улица, дом 17.