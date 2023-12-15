15.12.2023 Акция «Парад елок» пройдет в районном центре «Место встречи Эльбрус». Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» В районном центре «Место встречи Эльбрус» можно принять участие в акции «Парад елок». Об этом сообщили 14 декабря. К акции могут присоединиться все желающие. В рамках тематического мероприятия все его участники смогут нарядить елки в соответствии со своим творческим видением. Наряженные символы Нового Года будут стоять в культурном учреждении до 14 января, сообщили на странице районного центра «Место встречи». Нарядить елку могут как дети, так и команда представителей старшего поколения. Для того, чтобы принять участие в новогодней акции, необходимо отправить свою заявку на почту: local-marketing@adggroup.ru. В ней необходимо указать районный центр «Место встречи Эльбрус».