Косметолог и дерматовенеролог Ольга Затяга рассказала, существуют ли в косметологии процедуры с мгновенным эффектом.

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По словам специалиста, все то, что дает мгновенный эффект, будет непродолжительно. Моментальным эффектом обладают процедуры лазерной шлифовки, активные пилинги, микротоки и миостимуляция.

— Можно обеспечить сияние кожи, эффект лифтинга, убрать отеки максимально быстро, но это будет эффект Золушки. В 12 часов превратитесь в тыкву, — отметила косметолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она уточнила, что в косметологии есть процедуры с моментальным и отсроченным эффектом. На консультациях косметологи на основе запросов пациентов строят план лечения и разъясняют ожидания.