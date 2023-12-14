Существуют ли в косметологии процедуры с мгновенным эффектом
Косметолог и дерматовенеролог Ольга Затяга рассказала, существуют ли в косметологии процедуры с мгновенным эффектом.
По словам специалиста, все то, что дает мгновенный эффект, будет непродолжительно. Моментальным эффектом обладают процедуры лазерной шлифовки, активные пилинги, микротоки и миостимуляция.
— Можно обеспечить сияние кожи, эффект лифтинга, убрать отеки максимально быстро, но это будет эффект Золушки. В 12 часов превратитесь в тыкву, — отметила косметолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она уточнила, что в косметологии есть процедуры с моментальным и отсроченным эффектом. На консультациях косметологи на основе запросов пациентов строят план лечения и разъясняют ожидания.
Чаще всего бьюти-вмешательства требуют курс с определенным повторением. Их преимущество заключается в том, что через полгода-год пациент получит устойчивый эффект, который будет более продолжительным.