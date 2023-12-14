Косметолог озвучила процедуры, которые можно делать в зимние месяцы

Низкая солнечная активность делает зиму наиболее подходящим временем для некоторых косметологических процедур, рассказала врач-косметолог, трихолог, врач превентивной медицины Ольга Савиных. Например, для лазерной шлифовки кожи - иначе возможны осложнения. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Лазерную шлифовку кожи выполняют строго в зимний период или осенью из-за риска осложнений. Это одна из самых эффективных в косметологии процедур, результат от нее заметен даже после одного сеанса. Благодаря шлифовке происходит обновление кожи, разглаживается рельеф, исчезают морщинки, рубцы, сужаются поры, кожа подтягивается», – сказала эксперт.

Фотоомоложение тоже следует проводить зимой, продолжила косметолог. Это тоже световая методика, она направлена на борьбу с пигментными пятнами. Процедура дарит лицу сияние и однородный тон кожи. При помощи биоревитализации в холодное время года можно обогатить кожу гиалуроновой кислотой.