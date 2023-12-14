Какие процедуры помогут сделать кожу идеальной к Новому году

В преддверии новогодних праздников кожа требует особого ухода, чтобы сохранить свежесть и здоровый вид.

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По словам врача-косметолога Элоны Габуевой в интервью для Life.ru, есть пять процедур, способных придать коже особенное сияние.

Биоревитализация и мезотерапия. Морозы и перепады температуры влияют на увлажнение кожи. Процедуры с гиалуроновой кислотой и различными добавками, такими как аминокислоты, витамины и антиоксиданты, помогают увлажнить и питать кожу. Они подходят для всех возрастов.

Шлифовки и игольчатый RF-лифтинг. Эти процедуры направлены на улучшение текстуры кожи, уменьшение следов постакне и рубцов, а также стимуляцию коллагена. После таких процедур необходимо избегать прямого солнечного света, что летом затруднительно.

Пилинги. Эта процедура способствует обновлению клеток кожи, делая её свежей и здоровой. Рекомендуется проводить пилинги с поздней осени до ранней весны из-за ограничения на контакт с ярким солнцем.

IPL-терапия. Фотоомоложение эффективно решает проблемы пигментации, сосудистых сеток и пор, освежая кожу. Зимой кожа имеет естественный цвет, что способствует безопасной проведению этой процедуры.