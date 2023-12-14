Платье на Новый год 2024

В чем встречать Новый год? Покупать новый наряд или выбрать что-нибудь подходящее из того, что уже есть в гардеробе? Этими вопросами ежегодно задаются многие женщины. Перед покупкой платья на Новый год сложно устоять, ведь 31 декабря — тот редкий случай, когда можно позволить себе отказаться от строгих повседневных ограничений и смело наряжаться в блестки, перья, атлас, бархат, люрекс или даже все это вместе. Какие модные тенденции ждут нас в 2024 году и как выбрать идеальный новогодний наряд? Об этом «Ленте.ру» рассказала стилист Валентина Таранина.

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Совсем скоро наступит год Зеленого Деревянного Дракона, и это отличный повод оставить дома скучные офисные костюмы и облачиться в самые смелые и эксцентричные наряды. Новый год — яркий праздник: все вокруг блестит, искрится и переливается огнями гирлянд. Это точно не время, чтобы стесняться.

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Новый год — пожалуй, самый блестящий праздник, когда можно не ограничивать себя в нарядности. Платье из шелка и сумка в пайетках, туфли с металлик-эффектом — все это может запросто соседствовать в одном образе, и это будет уместно, — говорит Валентина Таранина, стилист.

Если блестящее платье и туфли-лодочки с ремешками сразу дают вам ощущение праздника, следует непременно надеть свой самый экстравагантный наряд на Новый год. Но и базовые вещи нейтральной цветовой гаммы тоже прекрасно подойдут для праздничного ужина, если в этой одежде вы чувствуете себя комфортнее.

Какие платья будут в моде в 2024 году

Смелость — вот один из трендов наступающего года. Дизайнеры предлагают нам экспериментировать, в моде будут:

яркие и смелые узоры;

эксцентричные цвета;

фактурные ткани.

В разговоре с «Лентой.ру» стилист Валентина Таранина рассказала, что в этом году на модных подиумах было много сложносочиненных платьев — с объемными драпировками, полупрозрачными многослойными фактурами и асимметрией. Такие платья идеально подойдут как для праздничного образа, так и для свидания.

«В 2024 году также будут актуальны платья-рубашки. Это базовый фасон, но его можно встретить в разных вариациях: приталенные, прямые, с пышной юбкой, а-силуэтом и так далее. Кроме того, акцент будет сделан на юбки, особенно нарядные — пайетки, например, плотно вошли в будничный базовый гардероб», — рассказывает стилист.

Особенно хороши они в сочетании с чем-то простым: свитшотом, худи, футболкой или рубашкой.

Цвета и фасоны

По словам Тараниной, среди трендов наступающего года — блестящие ткани, металлик и золото, причем не только в аксессуарах и деталях, но и в крупных предметах одежды, таких как брюки, джинсы и пиджаки.

Здесь лучше выдерживать баланс при создании образа: яркая акцентная вещь в сочетании с базовыми, нейтральными, фоновыми, — говорит Валентина Таранина.

Эксперт также отметила, что на подиумах в этом году было много монохромных образов в черном и белом цветах. Однако ограничиваться этими цветами совсем не обязательно. Однотонные ансамбли — мечта ленивой модницы, ведь для создания стильного образа достаточно просто выбрать один цвет и одеться в него с головы до ног. Самый простой монохромный наряд — это, конечно, комбинезон. Этот универсальный элемент одежды хорошо сочетается как с каблуками и балетками, так и с кроссовками или массивными ботинками.

«Из наиболее смелых и обсуждаемых трендов можно назвать шорты-трусы и супермини. Сейчас это выглядит слишком смело, но я уверена, что весной и летом эти тренды захватят общество. Сочетать такие ультракороткие вещи можно с удлиненными плечевыми изделиями: пиджаками, жилетами, кардиганами», — отмечает стилист.

Как выбрать платье на Новый год

Правильно подобрать платье для встречи Нового года — задача не из легких, ведь это единственное время в году, когда можно отбросить все типичные правила моды и купить что-нибудь специально для вечеринки. В каком цвете встречать Новый год Дракона? «Лента.ру» задала этот вопрос стилисту:

Я рекомендую не привязываться к символу года и выбирать праздничный образ исходя из типа фигуры и внешности. Если уж очень сильно хочется, то есть информация, что Дракон предпочитает яркие, страстные, сильные цвета: оттенки красного, фиолетовый, алый.

Фасон новогоднего наряда может быть любым — от платья в пол с открытыми плечами и вырезом от бедра до платья в бельевом стиле — в зависимости от дресс-кода и стиля мероприятия. Стилист Валентина Таранина отметила, что всегда рекомендует своим клиентам выбирать силуэты, подчеркивающие сильные стороны фигуры, а также цвет, соответствующий типу внешности.

«Так, светловолосым и светлоглазым девушкам, которые не используют яркий макияж, лучше остановиться на светлых бежевых, пудровых, мятных, голубых, стальных оттенках. А девушкам с более контрастной внешностью — темные глаза и волосы — можно выбирать более насыщенные и глубокие оттенки: изумрудный, бордо, шоколад и так далее», — подчеркнула эксперт по стилю.

Как выбрать обувь и аксессуары к платью

Чтобы правильно подобрать аксессуары и обувь к платью, стилист рекомендует руководствоваться простой формулой. «Если вы выбираете яркий нарядный костюм, например, платье с пайетками, то аксессуары можно выбирать более спокойные — либо лаконичных цветов, либо спокойной фактуры. Но, учитывая специфику праздника, можно пойти дальше и выбрать все элементы образа акцентные: и одежду, и аксессуары», — советует Таранина.

Основными «праздничными» фактурами, по словам фэшн-эксперта, считаются:

шелк;

бархат;

шифон и все полупрозрачные ткани.

А также всевозможные блестящие элементы:

пайетки;

металлик-поверхности;

стразы.

Пять лучших платьев для встречи Нового года

Яркое

Тем, кто хочет отойти от черного в Новый год, рекомендуем обратить внимание на коктейльные платья смелых оттенков. Фиалковый, желтый, салатовый, оттенки зеленого и, конечно же, фуксия — все эти цвета способны произвести настоящий фурор на новогодней вечеринке. Атласная ткань и отделка из перьев марабу придадут наряду еще больше дерзости и оригинальности.

Классическое

Маленькое черное платье будет уместным на любом торжестве, тем более, что сегодня существует бесчисленное множество вариаций этого классического наряда. Любой из этих вариантов поможет создать элегантный образ по заветам иконы стиля, дизайнера и модельера Коко Шанель:

короткое бархатное платье с квадратным вырезом и украшениями в виде цветов из пайеток золотого или белого цвета;

мини-платье с отделкой из перьев и изящным вырезом в форме сердца (отсылка к восьмидесятым годам ХХ века);

платье с пышными рукавами из гипюра или флокированного тюля;

аккуратное черное платье с запахом в комплекте с красивой парой перчаток, украшенной драгоценными камнями.

Уютное

Платье-рубашка или платье-свитер — прекрасный и универсальный вариант для тех, кто празднует Новый год дома. Оверсайз-свитер подарит домашнее ощущение тепла и уюта, а если захочется выглядеть более нарядно, можно дополнить образ эффектными украшениями и обувью с ремешками.

Сияющее

Блестящий наряд уже стал новогодней классикой. Когда еще носить люрекс, стразы и ламе, как не в канун Нового года? Не бойтесь экспериментировать с принтами и фактурой. Серебряное платье из тюля, украшенное тысячами сверкающих бусин и пайеток, или золотое платье-макси в стиле ретро семидесятых годов — то, что нужно, чтобы чувствовать себя блестяще во всех смыслах этого слова.

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