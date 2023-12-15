Кейт Миддлтон стала известной после своего знакомства с принцем Уильямом во время учебы в Университете Святого Эндрюса в Шотландии. После нескольких лет дружбы и близкого общения они объявили о своей помолвке в ноябре 2010 года, а затем поженились 29 апреля 2011 года.

© Клео.Ру

Стиль Кейт Миддлтон всегда привлекает большое внимание общественности и является объектом подражания для многих женщин. Она прославилась своей изысканностью, элегантностью и безупречным вкусом.

Кейт Миддлтон предпочитает классический и женственный стиль, который подчеркивает ее естественную красоту и стройную фигуру. Она часто выбирает платья с приталенным силуэтом, юбки-карандаш, а также платья-футляры.

Несмотря на то, что мода очень переменчива в гардеробе Кейт Миддлтон есть вещь, которая никогда не теряет своей актуальности. Это коричневые кожаные сапоги с кисточками до колен от британского бренда Penelope Chilvers.

На днях культовые сапоги Кейт Миддлтон оказались в центре внимания. На Netflix вышли последние серии сериала "Корона". В них раскрываются отношения принцессы Уэльской с ее супругом. В одной из серий Мег Беллами, сыгравшая роль Кейт Миддлтон, появляется в кадре в высоких сапогах. Дизайнер бренда Penelope Chilvers был приятно удивлен, что в знаменитом сериале появилась его культовая обувь.

"Мы были в восторге, когда дизайнер костюмов The Crown запросил наши сапоги Long Tassel для стиля Кейт Миддлтон в новой серии", – поделился представитель бренда.