Мартини и другие идеи макияжа от Лопес, Бибер и Хайек на Новый год
Мартини, тыквенный латте, цветная графика, металлик — звезды приготовили для нас трендовые идеи макияжа для новогодней вечеринки. Некоторые из них уже прославили мейкап собственного сочинения в сети.
Вдохновляйтесь! Вам больше не нужно ломать голову, как накраситься на Новый год.
Мартини Хейли Бибер
Макияж, который сделала популярным Хейли Бибер. Она вообще является трендсеттером мейкапа в этом году.
Мартини второй после шампанского по популярности напиток на праздниках. Любят его, как раз девочки. В бокале он излучает такой зеленовато-оливковый отблеск. Макияж в стиле мартини выполняется в зеленоватых тонах с добавлением эффекта сияния. Этот мейкап очень польстит обладательницам карих глаз.
Проработайте рельеф лица с помощью тонального крема с эффектом сияния. Затем приступайте к макияжу глаз. Нанесите на все веко золотистые тени с шиммером, в уголки глаз оттенок чуть темнее. Возьмите оливковую подводку с эффектом металлик или шиммером.
Нарисуйте линию по росту верхних ресниц до середины века. Далее чуть приподнимите и выведите по направлению к виску.
От уголка глаза выведите линию и соедините ее с верхней, заполните пустоты с помощью карандаша. У вас получатся стрелки а-ля «кошачий глаз».
Сделайте макияж губ в стиле супермодели и добавьте румяна на щечки.
Тыквенный латте Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес дала недавно видео мастер-класс по праздничному макияжу, сопроводив его следующими словами:
«Я делала макияж латте задолго до того, как это стало мейнстримом».
Действительно, с подачи блогеров все в этом сезоне заговорили о макияже латте. Но если посмотреть на страницу в соцсети Дженнифер, она правда давно красится в этом стиле. Только звезда предложила внести немного нового в уже ставший классикой мейкап. А именно, добавить немного персиковых тонов. И назвала Дженнифер такой макияж «тыквенный латте».
Мейкап делает кожу теплее, зрительно омолаживает. А главное, льстит обладательницам любого цветотипа.
Для создания используйте палетку коричнево-персиковых теней. Нанесите персиковый оттенок на подвижное веко, коричневым выделите уголок глаза и складку века, растушуйте.
Нанесите тушь в два слоя. Хайлайтером персикового цвета выделите скулы и переносицу. Нанесите его и на подвижное веко. Подчеркните контур губ с помощью контурного карандаша в оттенке корица.
На губы нанесите помаду в тон, а на центр губ — блеск.
Изумрудные стрелки Сальмы Хайек
Макияж можно создать с помощью одного-двух продуктов, но выглядеть вы будете как звезда. Возьмите пример с Сальмы Хайек. Она использовала в мейкапе глаз черную и изумрудную подводку, это и стало основным акцентом. Звезда создала модные двойные графичные стрелки.
Чтобы повторить макияж, сначала выделите с помощью черного карандаша линию роста верхних ресниц, выводя кончик к виску. Чуть выше с помощью мягкого карандаша изумрудного цвета с эффектом сияния нарисуйте вторую линию, повторяющую контур первой.
Проработайте и нижнее веко. На слизистую нанесите черную подводку, а по контуру роста ресниц — изумрудную. Соедините кончик нижней линии с верхней.
На щеки нанесите кремовые румяна, завершите образ помадой под цвет губ.
Макияж «вишневая девушка» Сьюки Уотерхаус
После «клубничной» и «томатной», соцсети заполнил макияж в стиле «вишневой девушки». Визажисты говорят, что это самый комплиментарный оттенок для любого типа внешности. А розоватые оттенки зрительно омолаживают.
Не прошла мимо этого тренда и подруга Роберта Паттинсона актриса Сьюки Уотерхаус. Она часто делает вишневый макияж на красные дорожки.
Можно сказать, что это мейкап в стиле нюд на новый современный лад. Макияж можно сделать с помощью одного продукта. Например, тинта для губ и щек. Нанесите его на подвижное веко, а затем на щеки и губы. Вместо тинта на губы можно нанести ягодную или вишневую помаду пальцем, чтобы губы выглядели как зацелованные. Помада может быть атласной или с матовой текстурой. Также не возбраняется использовать в макияже губ глянцевый блеск вишневого или розового оттенка.