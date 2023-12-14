Мартини и другие идеи макияжа от Лопес, Бибер и Хайек на Новый год

Мартини, тыквенный латте, цветная графика, металлик — звезды приготовили для нас трендовые идеи макияжа для новогодней вечеринки. Некоторые из них уже прославили мейкап собственного сочинения в сети.

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Вдохновляйтесь! Вам больше не нужно ломать голову, как накраситься на Новый год.

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Мартини Хейли Бибер

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Макияж, который сделала популярным Хейли Бибер. Она вообще является трендсеттером мейкапа в этом году.

Мартини второй после шампанского по популярности напиток на праздниках. Любят его, как раз девочки. В бокале он излучает такой зеленовато-оливковый отблеск. Макияж в стиле мартини выполняется в зеленоватых тонах с добавлением эффекта сияния. Этот мейкап очень польстит обладательницам карих глаз.

Проработайте рельеф лица с помощью тонального крема с эффектом сияния. Затем приступайте к макияжу глаз. Нанесите на все веко золотистые тени с шиммером, в уголки глаз оттенок чуть темнее. Возьмите оливковую подводку с эффектом металлик или шиммером.

Нарисуйте линию по росту верхних ресниц до середины века. Далее чуть приподнимите и выведите по направлению к виску.

От уголка глаза выведите линию и соедините ее с верхней, заполните пустоты с помощью карандаша. У вас получатся стрелки а-ля «кошачий глаз».

Сделайте макияж губ в стиле супермодели и добавьте румяна на щечки.

Тыквенный латте Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес дала недавно видео мастер-класс по праздничному макияжу, сопроводив его следующими словами:

«Я делала макияж латте задолго до того, как это стало мейнстримом».

Действительно, с подачи блогеров все в этом сезоне заговорили о макияже латте. Но если посмотреть на страницу в соцсети Дженнифер, она правда давно красится в этом стиле. Только звезда предложила внести немного нового в уже ставший классикой мейкап. А именно, добавить немного персиковых тонов. И назвала Дженнифер такой макияж «тыквенный латте».

Мейкап делает кожу теплее, зрительно омолаживает. А главное, льстит обладательницам любого цветотипа.

Для создания используйте палетку коричнево-персиковых теней. Нанесите персиковый оттенок на подвижное веко, коричневым выделите уголок глаза и складку века, растушуйте.

Нанесите тушь в два слоя. Хайлайтером персикового цвета выделите скулы и переносицу. Нанесите его и на подвижное веко. Подчеркните контур губ с помощью контурного карандаша в оттенке корица.

На губы нанесите помаду в тон, а на центр губ — блеск.

Изумрудные стрелки Сальмы Хайек

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Макияж можно создать с помощью одного-двух продуктов, но выглядеть вы будете как звезда. Возьмите пример с Сальмы Хайек. Она использовала в мейкапе глаз черную и изумрудную подводку, это и стало основным акцентом. Звезда создала модные двойные графичные стрелки.

Чтобы повторить макияж, сначала выделите с помощью черного карандаша линию роста верхних ресниц, выводя кончик к виску. Чуть выше с помощью мягкого карандаша изумрудного цвета с эффектом сияния нарисуйте вторую линию, повторяющую контур первой.

Проработайте и нижнее веко. На слизистую нанесите черную подводку, а по контуру роста ресниц — изумрудную. Соедините кончик нижней линии с верхней.

На щеки нанесите кремовые румяна, завершите образ помадой под цвет губ.

Макияж «вишневая девушка» Сьюки Уотерхаус

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После «клубничной» и «томатной», соцсети заполнил макияж в стиле «вишневой девушки». Визажисты говорят, что это самый комплиментарный оттенок для любого типа внешности. А розоватые оттенки зрительно омолаживают.

Не прошла мимо этого тренда и подруга Роберта Паттинсона актриса Сьюки Уотерхаус. Она часто делает вишневый макияж на красные дорожки.