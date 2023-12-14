Как девушке с пышными формами встретить своего мужчину?
«Успешные, богатые и красивые мужчины любят только стройняшек с модельной внешностью» — это миф или реальность? Правда ли, что без стереотипной фигуры 90–60–90 женщина никогда не сможет найти свою любовь?
Победительница трех авторитетных конкурсов красоты, мотиватор для женщин plus size, обладательница эффектных форм и сногсшибательной улыбки Ольга Каменская уверена: на каждую фигуру и на каждую душу найдется свой мужчина, главное знать несколько важных секретов.
Каких именно — рассказываем ниже.
Секрет 1. Расставьте точки над «i» с окружающими и найдите поддерживающее сообщество
Известный факт: люди, независимо от пола, тянутся к уверенным в себе, харизматичным и ярким личностям. А значит, самый простой совет, который можно дать, — забудьте про стереотипы и полюбите свое тело таким, какое оно есть.
Но на деле женщинам с пышными формами оказывается очень сложно принять себя. Диеты, срывы, ненависть к себе, чувство вины — понятия, наверняка знакомые 99% девушек plus size. Поэтому самое главное на пути к любовным отношениям с самой собой — это поддержка окружающих. Именно их слова, как правило, воспринимаются наиболее близко к сердцу.
Если родные и друзья не принимают вас такой, какая вы есть, попробуйте откровенно с ними поговорить. Объясните, как важна для вас поддержка, как больно ранят осуждение и принуждение к снижению веса. Возможно, стоит даже проговорить причины вашей полноты. Часто окружающие живут стереотипами и уверены, что фигура меняется из-за лени и переедания. При этом часто истинной причиной являются гормональные сбои и другие проблем со здоровьем. Если же разговор не помог, значит, как бы жестоко это ни звучало, нужно ограничить общение — хотя бы временно.
Одновременно попытайтесь найти сообщество людей, которые будут ценить вас и принимать: например, это могут быть коллеги, которые уважают вас как профессионала, или молодые мамочки, которые прислушиваются к вашим советам. Чаще общайтесь с позитивными людьми, уважающими вас, избегайте токсичных личностей, и ваш путь принятия себя станет гораздо легче.
«Любимой, красивой, счастливой и, что важно, успешной можно стать в любом размере. Мысли из разряда: «Я недостаточно худая, чтобы купить себе это платье и претендовать на этого мужчину» — всего лишь отговорки и попытка спрятаться».
Секрет 2. Скажите «нет» черному цвету и одежде оверсайз
Часто девушки с пышными формами пытаются спрятаться в безразмерной одежде скучных цветов. Серые бесформенные свитшоты, черные лосины, которые вроде как должны стройнить, на деле способны превратить самую эффектную девушку в несуразную толстушку.
Посмотрите в зеркало, оцените себя объективно. Да, скорее всего у вас большой живот, зато наверняка — пышная грудь, может быть, красивая нежная шея, длинные ноги или изящные кисти рук. Найдите свои сильные стороны и научитесь их деликатно подчеркивать.
Попробуйте переосмыслить свой гардероб. Сегодня в социальных сетях можно найти аккаунты стилистов, которые совершенно бесплатно рассказывают, как правильно одеваться девушкам plus size. Достаньте «ту самую юбку», которую купили однажды и ни разу не решились надеть — позвольте себе быть яркой!
Переведите взгляды окружающих на свои достоинства, выберите платье с глубоким декольте или брюки, подчеркивающие длину ног.
Кто сказал, что девушкам с эффектными формами противопоказаны цветастые платья или пышные юбки? Это очередной стереотип, с которым лучше распрощаться прямо сейчас.
«И кстати: выбросьте все лосины, капри и бриджи — это та самая одежда, которая визуально укорачивает ноги и портит фигуру».
Ваш образ, ваша одежда и то, как вы себя в ней чувствуете, — то, что в первую очередь видят окружающие люди и… мужчина вашей мечты. Умение правильно преподнести себя — это очень важный фактор. Через одежду вы можете рассказать этому миру, насколько вы интересная, яркая и необычная личность. Если же вы не находите в себе сил и знаний, чтобы изменить свой стиль самостоятельно, обратитесь к профессиональному стилисту.
Секрет 3. Ухаживайте за собой и обзаведитесь идеальной красной помадой
Как ни странно, детали — это то, что на подсознательном уровне влияет на восприятие человека окружающими. Неухоженные ногти, тусклая кожа, агрессивный или, наоборот, полностью отсутствующий макияж, грязные волосы, отсутствие укладки и посеченные кончики волос — вероятно, оттолкнут многих, и неважно, какая у вас при этом будет фигура. Женщине стоит быть ухоженной. Мужчины любят глазами и руками. Нежная сияющая кожа, аккуратный маникюр, здоровые и красиво уложенные волосы — это то, что работает.
Приучите себя выглядеть достойно, даже когда вы дома одна и вас видит только кот. Позвольте себе быть красивой для себя самой, научитесь наслаждаться домашними или салонными спа-процедурами. Наберите ванную, насыпьте в нее морскую соль, воспользуйтесь скрабом для кожи, нанесите маски на волосы и на лицо, расслабьтесь… А затем наденьте красивое белье или красивую пижаму и ложитесь спать королевой! Поверьте, ваше следующее утро будет совершенно другим.
Поддержите это настроение: проведите больше времени у зеркала, а перед выходом из дома накрасьте губы идеальной красной помадой. Это обязательный инструмент в арсенале любой женщины, который добавит уверенности в себе и на 100% привлечет внимание противоположного пола.
Секрет 4. Учитесь ходить с гордо поднятой головой и не бойтесь каблуков
Часто девушки считают, что туфли на каблуках — это больно, сложно и дорого. На самом деле, это тоже миф. Красивая обувь — дело привычки, за комфорт в течение дня отвечают правильно подобранная высота каблука и удобная колодка. Когда вы надеваете туфли, ваша осанка и походка автоматически меняются в лучшую сторону: подбородок приподнимается, спина выпрямляется, грудь идет вперед, а живот немного втягивается.
Кроме того, туфли на каблуке добавляют походке женственности: бедра гарантированно начинают изящно покачиваться и привлекать к себе восхищенные взгляды мужчин, среди которых наверняка есть и тот самый… Красивая походка и туфли на каблуках — это то, что отражает женскую сексуальную энергию.
Секрет 5. Улыбайтесь всем назло
Улыбка, чувство юмора и харизматичность — безотказные инструменты в арсенале любой девушки. Вот что точно затмит любые изъяны фигуры! Улыбка — потрясающая форма общения. Обязательно попробуйте улыбаться не только губами, но и глазами — не зря говорят, что они зеркало души.
Решитесь на эксперимент!
Проведите небольшой эксперимент — он займет у вас меньше времени, чем любая диета, а удовольствия наверняка принесет гораздо больше. Пусть стартом для вашего исследования станет та самая минута, когда вы закончите читать эту статью.
Итак, ровно на две недели возьмите за правило использовать все пять вышеперечисленных секретов. Сначала, возможно, будет неловко и страшно, но потом это войдет в привычку, и качество вашей жизни заметно улучшится. Вы действительно полюбите себя. Как только это произойдет, вы начнете получать комплименты и от противоположного пола. А однажды ваш номер телефона обязательно попросит мужчина вашей мечты.