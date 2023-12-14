Как девушке с пышными формами встретить своего мужчину?

«Успешные, богатые и красивые мужчины любят только стройняшек с модельной внешностью» — это миф или реальность? Правда ли, что без стереотипной фигуры 90–60–90 женщина никогда не сможет найти свою любовь?

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Победительница трех авторитетных конкурсов красоты, мотиватор для женщин plus size, обладательница эффектных форм и сногсшибательной улыбки Ольга Каменская уверена: на каждую фигуру и на каждую душу найдется свой мужчина, главное знать несколько важных секретов.

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Каких именно — рассказываем ниже.

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Секрет 1. Расставьте точки над «i» с окружающими и найдите поддерживающее сообщество

Известный факт: люди, независимо от пола, тянутся к уверенным в себе, харизматичным и ярким личностям. А значит, самый простой совет, который можно дать, — забудьте про стереотипы и полюбите свое тело таким, какое оно есть.

Но на деле женщинам с пышными формами оказывается очень сложно принять себя. Диеты, срывы, ненависть к себе, чувство вины — понятия, наверняка знакомые 99% девушек plus size. Поэтому самое главное на пути к любовным отношениям с самой собой — это поддержка окружающих. Именно их слова, как правило, воспринимаются наиболее близко к сердцу.

Если родные и друзья не принимают вас такой, какая вы есть, попробуйте откровенно с ними поговорить. Объясните, как важна для вас поддержка, как больно ранят осуждение и принуждение к снижению веса. Возможно, стоит даже проговорить причины вашей полноты. Часто окружающие живут стереотипами и уверены, что фигура меняется из-за лени и переедания. При этом часто истинной причиной являются гормональные сбои и другие проблем со здоровьем. Если же разговор не помог, значит, как бы жестоко это ни звучало, нужно ограничить общение — хотя бы временно.

Одновременно попытайтесь найти сообщество людей, которые будут ценить вас и принимать: например, это могут быть коллеги, которые уважают вас как профессионала, или молодые мамочки, которые прислушиваются к вашим советам. Чаще общайтесь с позитивными людьми, уважающими вас, избегайте токсичных личностей, и ваш путь принятия себя станет гораздо легче.

«Любимой, красивой, счастливой и, что важно, успешной можно стать в любом размере. Мысли из разряда: «Я недостаточно худая, чтобы купить себе это платье и претендовать на этого мужчину» — всего лишь отговорки и попытка спрятаться».

Секрет 2. Скажите «нет» черному цвету и одежде оверсайз

Часто девушки с пышными формами пытаются спрятаться в безразмерной одежде скучных цветов. Серые бесформенные свитшоты, черные лосины, которые вроде как должны стройнить, на деле способны превратить самую эффектную девушку в несуразную толстушку.

Посмотрите в зеркало, оцените себя объективно. Да, скорее всего у вас большой живот, зато наверняка — пышная грудь, может быть, красивая нежная шея, длинные ноги или изящные кисти рук. Найдите свои сильные стороны и научитесь их деликатно подчеркивать.

Попробуйте переосмыслить свой гардероб. Сегодня в социальных сетях можно найти аккаунты стилистов, которые совершенно бесплатно рассказывают, как правильно одеваться девушкам plus size. Достаньте «ту самую юбку», которую купили однажды и ни разу не решились надеть — позвольте себе быть яркой!

Переведите взгляды окружающих на свои достоинства, выберите платье с глубоким декольте или брюки, подчеркивающие длину ног.

Кто сказал, что девушкам с эффектными формами противопоказаны цветастые платья или пышные юбки? Это очередной стереотип, с которым лучше распрощаться прямо сейчас.

«И кстати: выбросьте все лосины, капри и бриджи — это та самая одежда, которая визуально укорачивает ноги и портит фигуру».

Ваш образ, ваша одежда и то, как вы себя в ней чувствуете, — то, что в первую очередь видят окружающие люди и… мужчина вашей мечты. Умение правильно преподнести себя — это очень важный фактор. Через одежду вы можете рассказать этому миру, насколько вы интересная, яркая и необычная личность. Если же вы не находите в себе сил и знаний, чтобы изменить свой стиль самостоятельно, обратитесь к профессиональному стилисту.

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Секрет 3. Ухаживайте за собой и обзаведитесь идеальной красной помадой

Как ни странно, детали — это то, что на подсознательном уровне влияет на восприятие человека окружающими. Неухоженные ногти, тусклая кожа, агрессивный или, наоборот, полностью отсутствующий макияж, грязные волосы, отсутствие укладки и посеченные кончики волос — вероятно, оттолкнут многих, и неважно, какая у вас при этом будет фигура. Женщине стоит быть ухоженной. Мужчины любят глазами и руками. Нежная сияющая кожа, аккуратный маникюр, здоровые и красиво уложенные волосы — это то, что работает.

Приучите себя выглядеть достойно, даже когда вы дома одна и вас видит только кот. Позвольте себе быть красивой для себя самой, научитесь наслаждаться домашними или салонными спа-процедурами. Наберите ванную, насыпьте в нее морскую соль, воспользуйтесь скрабом для кожи, нанесите маски на волосы и на лицо, расслабьтесь… А затем наденьте красивое белье или красивую пижаму и ложитесь спать королевой! Поверьте, ваше следующее утро будет совершенно другим.

Поддержите это настроение: проведите больше времени у зеркала, а перед выходом из дома накрасьте губы идеальной красной помадой. Это обязательный инструмент в арсенале любой женщины, который добавит уверенности в себе и на 100% привлечет внимание противоположного пола.

Секрет 4. Учитесь ходить с гордо поднятой головой и не бойтесь каблуков

Часто девушки считают, что туфли на каблуках — это больно, сложно и дорого. На самом деле, это тоже миф. Красивая обувь — дело привычки, за комфорт в течение дня отвечают правильно подобранная высота каблука и удобная колодка. Когда вы надеваете туфли, ваша осанка и походка автоматически меняются в лучшую сторону: подбородок приподнимается, спина выпрямляется, грудь идет вперед, а живот немного втягивается.

Кроме того, туфли на каблуке добавляют походке женственности: бедра гарантированно начинают изящно покачиваться и привлекать к себе восхищенные взгляды мужчин, среди которых наверняка есть и тот самый… Красивая походка и туфли на каблуках — это то, что отражает женскую сексуальную энергию.

Секрет 5. Улыбайтесь всем назло

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Улыбка, чувство юмора и харизматичность — безотказные инструменты в арсенале любой девушки. Вот что точно затмит любые изъяны фигуры! Улыбка — потрясающая форма общения. Обязательно попробуйте улыбаться не только губами, но и глазами — не зря говорят, что они зеркало души.

Решитесь на эксперимент!

Проведите небольшой эксперимент — он займет у вас меньше времени, чем любая диета, а удовольствия наверняка принесет гораздо больше. Пусть стартом для вашего исследования станет та самая минута, когда вы закончите читать эту статью.