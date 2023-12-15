Ким Кардашьян показала фигуру в боди с глубоким декольте

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для рекламы новой коллекции нижнего белья собственного бренда Skims. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, 43-летняя бизнесвумэн показала фигуру в шелковом боди черного цвета, оформленном глубоким декольте и застежками посередине. Также она надела перчатки выше локтя и широкую ленту на шею, украшенную золотистой подвеской в виде сердца.

Кроме того, стилисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.