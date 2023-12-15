Лада Дэнс раскрыла секрет осиной талии
О фигуре как у Лады Дэнс мечтают многие женщины, но лишь единицы могут похвастаться такой же стройной талией и идеальными пропорциями. В чем секрет?
Лада Дэнс с годами почти не меняется. Артистка выглядит великолепно, а ее фигура поистине завораживает. Что позволяет звезде поддерживать себя в отличной форме и не прибавлять в талии? Оказалось, секрет прост. Лада носит корсет.
«Я ношу утягивающий корсет, все очень просто», — рассказала знаменитость изданию kleo.ru.
Специальный покрой этого корсета дает возможность скрыть несовершенства тела, подчеркнуть талию, гармонизировать силуэт. Сам же корсет не видно даже под облегающей фигуру одеждой, что бесспорно является одним из главных его достоинств.
Итак, Дэнс благодаря корсету на шестом десятке выглядит также сексуально как и тридцать лет назад. Ее фигура обретает идеальные пропорции, красивые формы, правильное соотношение объема талии и бедер. Впрочем, надо признать, что помогают Ладе поддерживать себя в тонусе также танцы на пилоне, которые она давно практикует.