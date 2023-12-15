В Сети сообщили о смерти русского советского поэта-песенника Владимира Строчкова

13 декабря скончался Владимир Строчков, известный советский и российский русский поэт и поэт-песенник.

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Строчков - автор книг "Глаголы несовершенного времени. Избранные стихотворения 1981-1992 годов", The Deeepth of Speeeeeeeech, "Перекличка: Стихи и тексты", "Наречия и обстоятельства. 1993-2004", "Пушкин пашет", "Предела нет", "Времени больше нет". Плюс - сборники, антологии, альманахи.

Произведения поэта переведены на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и венгерский языки, на иврит.

Песни на его стихи - на альбомах "Французский кролик", "Заводной зверинец", "О птицах и рыбах" и "Одинокий пловец" Александра Левина, "Эта странная жизнь" Евгении Логвиновой, "Комфорт интеллигента" Дениса Бережного, других.

Владимир Строчков - лауреат многочисленных премий, которые начал получить еще в 1990-х - журналов "Юность" и "Арион", например.

Строчков родился в 1946 году в Москве. В 1969-м окончил Московский институт стали и сплавов. Два года служил офицером в армии - командир взвода средних танков парадного полка Кантемировской дивизии. Работал в области полупроводниковых технологий и черной металлургии, с начала 1990-х - в издательском бизнесе.

Писал стихи, по его словам, практически всю сознательную жизнь. В конце 1980-х - один из лидеров московского клуба "Поэзия". Публикации в самиздате - в 1986-1987-м, в официальных изданиях - с 1989-го.