"Ъ": популярный в 1990-х китайский бренд обуви Sprandi вернется в Россию

Китайская марка спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок. Об этом сообщает "Коммерсант". "Популярный в России в конце 1990-х годов китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок, который покинул в экономический кризис 2009 года", — говорится в публикации. К таким выводам издание пришло после обнаружения в базе Росаккредитации деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi. Спрос на бюджетные спортивные бренды, как утверждают эксперты, на фоне снижения покупательской способности остается в России высоким. 3 октября сообщалось, что в Россию начали возвращаться европейские бренды обуви. 1 декабря стилист Анна Демченко рассказала, как выбрать теплые зимние кроссовки.