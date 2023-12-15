41-летняя Наталья Водянова снялась без макияжа для Vogue

Российская топ-модель Наталья Водянова показала естественную внешность. Соответствующее видео опубликовано на Vogue.

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На размещенных кадрах 41-летняя манекенщица предстала в ванной комнате в шелковом халате оливкового цвета. При этом в ролике видно, что Водянова отказалась от макияжа, демонстрируя лицо крупным планом с мелкими косметическими дефектами в виде кругов под глазами и пигментацией.

Вначале знаменитость собрала светлые волосы в пучок, предварительно их расчесав. Затем она нанесла на кожу уходовые и декоративные продукты, которые предпочитает регулярно использовать. В заключение звезда показала свой внешний вид с мейкапом. «Теперь я оденусь и начну свой день», — подытожила она.