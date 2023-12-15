В Кыргызстане подвели итоги конкурса школьных сочинений "РГ"

В Национальном историческом музее Кыргызстана в Бишкеке наградили победителей IV конкурса школьных сочинений на русском языке, организованного "РГ" . В этом году конкурс был посвящен творчеству Чингиза Айтматова и собрал более 600 участников из разных регионов страны. Их педагоги также были отмечены "РГ" за вклад в поддержку и развитие русского языка.

"Хочу поблагодарить вас за усердие, любовь к русскому языку, стремление его изучать его, - обратился к школьникам генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, принявший участие в торжественной церемонии. - Знание второго языка еще не помешало ни одному человеку. Это возможность познать традиции другого народа, лучше понять его".

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Павел Негоица напомнил, что "Российская газета" много лет проводит Международный Пушкинский конкурс русистов, среди его лауреатов немало преподавателей русского языка из Кыргызстана.

"Как говорил Чингиз Айтматов, миссию русского языка не выполнит ни один другой язык", - написала в сочинении победительница конкурса, восьмиклассница Аяна Наматбекова. - Невероятное чувство гордости охватывает меня, когда я задумываюсь о том, что именно на русском языке кыргызский писатель Айтматов создавал свои произведения".

Школьница пишет стихи на русском, которые она, смущаясь и волнуясь, прочитала со сцены. "У меня одна лишь муза, - продекламировала она, сорвав овации зала. - Мой дорогой, бесценный русский!"

Победительница конкурса Аяна Наматбекова читает свои стихи. Она пишет их на русском языке. Фото: Темир Сыдыкбеков

Юная поэтесса живет в небольшом селе Конорчок самого высокогорного региона Кыргызстана - Нарынской области. В прошлом году одна из учениц местной школы уже становилась лауреатом конкурса сочинений, заняв второе место.

По мнению школьной учительницы Аяны Бермет Акиевой, именно русский язык помогает детям раскрывать таланты, делает их кругозор шире.

"Поражает чистота русского языка, на котором пишут и говорят дети в Кыргызстане, - подчеркнул Павел Негоица. - В свете попыток в некоторых странах отменить русский язык и русскую культуру, частью которой, кстати, был и Айтматов, невольно задаешься вопросом: а этих детей тоже будут отменять?"

Справка "РГ"