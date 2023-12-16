Как носить шарф вместо шапки зимой, чтобы выглядеть модно

Не знаете, как подобрать шарф к образу, обойтись без шапки и при этом не замерзнуть?

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Собрали для вас лучшие идеи из Pinterest.

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«Балаклава»

Такой способ ношения шарфа подойдет для ветреной погоды: за счет неочевидных узлов аксессуар не унесет порывом стихии в слякоть. Кроме того, получившийся «капюшон» можно легко снять в помещении и надеть обратно при необходимости.

Ностальгия

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Из винтажа у вас только старый дедушкин шарф? Не страшно, крупная клетка вполне может вписаться в современный стильный образ. Особенно если его подчеркнуть подходящей оптикой. Современные аналоги тоже имею право на модную жизнь с ретро-оттенком.

Шелк и ничего лишнего

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По особым случаям и если вы не собираетесь находиться на улице долгое время, смело заменяйте тяжелые шарфы шелковым платком. Он вполне способен защитить вас от ненастья и гарантированно привнесет элегантности в образ. Не забудьте заправить концы.

Двойной узел

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А вот и еще один способ ношения платка: дважды завяжите и оставьте узлы на виду. Второй узел, к слову, нужен не только для красоты, он гарантирует, что аксессуар не развяжется в самый неподходящий момент. Возможно, образ ассоциируется у вас c представительницами старшего поколения, но на деле он только подчеркнет вашу молодость.

Асимметрия

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Повяжите объемный шарф так, чтобы один конец был заметно длиннее другого. Асимметрия придаст образу небрежности, которая не собирается выходить из моды. Напоминаем, ваши усилия должны быть незаметны, словно вы выглядите сногсшибательно, всего лишь надев то, что первым выпало из шкафа.

«Галстук»

Если вам когда-то приходилось смотреть видеоинструкцию по завязыванию галстука, этот способ должен даться вам без особых сложностей. Немного практики, и сложный узел готов.

Без узлов

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Все гениальное просто! Накиньте шарф на голову и спрячьте свободные края под пальто в нахлесте друг на друга. Отсутствие узлов и оборотов вокруг шеи делает образ визуально безупречным. Правда, этот вариант больше годится для размеренного отдыха на свежем воздухе без лишних движений.

За спиной

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