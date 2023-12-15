Супермодель Наталья Водянова назвала секретом красоты промывание глаз
Супермодель Наталья Водянова рассказала, как делает легкий макияж и ухаживает за кожей. Видео она сняла для YouTube-канала Vogue France.
Подготовку кожи она начинает с миста из Японии, который практически невозможно купить. Наталья Водянова отметила, что возраст, активная мимика и рождение детей не прошли бесследно и у нее есть морщины.
"Я молюсь каждый день и говорю: "Пожалуйста, дайте мне еще немного времени, прежде, чем вас станет еще больше". Помню, как мама постукивала меня по лбу и говорила: "Хватит морщить лоб". Но, да, я до сих пор морщу лоб", — рассказала модель.
Она также отметила, что для борьбы с мешками под глазами и синяками использует специальную присоску для промывания. Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 21-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 15-летнего Виктора.