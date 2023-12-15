Супермодель Наталья Водянова назвала секретом красоты промывание глаз

"Я молюсь каждый день и говорю: "Пожалуйста, дайте мне еще немного времени, прежде, чем вас станет еще больше". Помню, как мама постукивала меня по лбу и говорила: "Хватит морщить лоб". Но, да, я до сих пор морщу лоб", — рассказала модель.