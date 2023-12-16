Тонер и тоник – два совершенно разных средства по уходу за кожей, которые отличаются по своему назначению и происхождению.

Тонер относится к азиатской косметологии и является неотъемлемой частью многоэтапного ухода за кожей по восточным традициям. Он применяется после очищения и представляет собой жидкость для смягчения и подготовки кожи к последующим процедурам. Тонер выполняет функцию легкого увлажнения и восстановления pH баланса после пенок и скрабов. Он помогает коже впитать активные вещества из последующих средств.

В отличие от него, тоник относится к европейской школе ухода и является завершающим этапом очищения. Он предназначен для закрепления результата после применения пенок. Тоник освежает кожу и сужают поры.