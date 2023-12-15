Модель Рози Хантингтон-Уайтли засняли без макияжа

Британская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли вышла на прогулку по Лондону без макияжа. Об этом сообщает Daily Mail. В четверг, 14 декабря, Рози Хантингтон-Уайтли засняли на улицах Лондона с танцовщицей Камиллой Халид. Модель была одета в черные лосины, голубую толстовку, дутый жилет и кроссовки с носками. Однако внимание поклонников привлекло лицо возлюбленной Стетхэма. Модель отказалась от макияжа и показала лицо с прыщами. "Это точно Рози? Она же идеальная на дорожке", "Вот так нас обманывают на мероприятиях", "Столько прыщей. Почему вы раньше фотошопили фото?", "Обманывает поклонников", — написали читатели сайта. Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.