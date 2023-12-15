Стало известно, как выбрать пуховик по типу фигуры

Пуховик — это та самая часть гардероба, которая полюбилась многим за удобство, практичность и идеальную совместимость с любой одеждой и обувью. Как выбрать пуховик, чтобы он идеально сел по фигуре, расскажет «Клео.ру».

© WomanHit.ru

На типе фигуры «песочные часы» идеально сидят большинство элементов одежды. В случае с пуховиком, можно выбрать укороченную модель, чтобы не прятать свои формы. Такая модель будет отлично сочетаться с широкими брюками с завышенной талией, джоггерами и платьями из трикотажа. Также стоит обратить внимание на пуховик-одеяло, который можно дополнить поясом на талии.

Для девушек с типом фигуры «груша» рекомендация — добавить объема в верхнюю часть тела. Стоит обратить внимание на модели с мехом, «дутыми» элементами и высоким воротником. Лучшим вариантом будет пуховик длиной до середины бедра — он отлично сочетается с любой одеждой и обувью.

Представительницам типа «яблоко» нужно визуально вытянуть силуэт. Для этого стоит сделать акцент на ногах и выбрать пуховик прямого кроя и средней длины, либо оверсайз-модель. Этому типу фигуры также не стоит делать акцент на талии — поэтому ремешки и пояса не используем. А вот девушкам с формами «прямоугольника» стоит присмотреться к приталенным моделям, а также подчеркивать ее поясом.