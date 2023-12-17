Молодой человек пропал без вести в Кузбассе

Волонтеры сообщили о пропаже 24-летнего жителя Кузбасса.

Молодой человек пропал без вести в Кузбассе
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ПСО "Лиза Алерт" сообщил об исчезновении 24–летнего жителя села Терентьевское Прокопьевского муниципального округа. С 14 декабря 2023 года местонахождение Мальцева Евгения Сергеевича неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 200 см, нормальное телосложение, тесно-русые волосы, голубые глаза.

Он был одет в черную дубленку, серые штаны, черные сапоги.

Если вы знаете, где Евгений Сергеевич может находиться сейчас, то сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.

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Евгений Мальцев