Молодой человек пропал без вести в Кузбассе

Волонтеры сообщили о пропаже 24-летнего жителя Кузбасса.
ПСО "Лиза Алерт" сообщил об исчезновении 24–летнего жителя села Терентьевское Прокопьевского муниципального округа. С 14 декабря 2023 года местонахождение Мальцева Евгения Сергеевича неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 200 см, нормальное телосложение, тесно-русые волосы, голубые глаза.
Он был одет в черную дубленку, серые штаны, черные сапоги.
Если вы знаете, где Евгений Сергеевич может находиться сейчас, то сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.