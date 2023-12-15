Стилист посоветовал плести косы под шапку

Стилист Иван Субота посоветовал несколько причесок, которые можно носить с шапкой. Об этом он рассказал "Ленте.ру".

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В рейтинг лучших причесок для зимы вошли хвост, пучок и косы.

"Не самый популярный метод, но он действенный и рабочий. Тут важны навыки и определенные знания. Уделите немного времени теории, и на практике у вас быстро получится заплетать волосы", — объяснил эксперт.

Он также заявил, что обладательницам прямых волос достаточно расчесаться по прямому пробору и пройти утюжком по волосам со спреем для термозащиты.

"Также можно собрать пряди в гладкий хвост с большим количеством невидимок по бокам. Еще один вариант укладки брейды — это один из способов плетений афро с использованием искусственного полотна волос для плетения. Свои пряди сплетаются с канекалономи делаются разные сложные и красивые укладки-плетения", — добавил Субота.