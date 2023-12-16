Как сэкономить на наряде на Новый год: советы стилистов

В декабре многие начинают искать эффектный наряд, который можно надеть на корпоратив или в канун Нового года.

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Как считают стилисты, купить платье на один раз — весьма неэкономно.

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NEWS.ru узнал у экспертов, как можно собрать праздничный образ из вещей, которые уже есть в гардеробе.

Пиджак

Персональный стилист Динара Ивлиева в разговоре с NEWS.ru отметила, что длинный пиджак свободного кроя — вещь универсальная. По ее словам, с его помощью можно создать как повседневный образ, так и праздничный.

Во-первых, пиджак будет отлично сочетаться с базовой юбкой или брюками. Чтобы образ не выглядел скучно, надо добавить к нему яркие аксессуары: большие серьги, броши, акцентный кулон или браслет. Если не носите украшения, можете просто надеть лаковую обувь — она всегда смотрится празднично.

Во-вторых, можно превратить пиджак в платье, если его длина до середины бедра. Его лучше сочетать с плотными черными колготками. С тонкими «капронками» будет создаваться ощущение, что девушка просто забыла юбку, обращает внимание Динара Ивлиева.

«Я бы рекомендовала надеть боди. На случай, если в разгар праздника жакет расстегнется», — добавила стилист.

Повседневный брючный костюм можно преобразить в праздничный наряд, если надеть пиджак прямо на нижнее белье и добавить модный аксессуар бодичейн (большая цепочка, которая крепится на талии и на шее. — NEWS.ru), отметила персональный стилист Анастасия Дадашева.

Сейчас на пике моды перья — в качестве аксессуаров или принта, рассказала NEWS.ru стилист-имиджмейкер Ольга Абрамова. Они продаются отдельно, их можно купить и пришить на пиджак. По мнению специалиста, преобразить старые вещи — это гораздо дешевле, чем покупать новый наряд.

Блестящий топ или маленькое черное платье

Чтобы сэкономить деньги, можно купить одну праздничную вещь. Динара Ивлиева советует, например, приобрести юбку в пайетках или топ с блестками, которые можно сочетать с базовыми вещами черного или белого цвета. Когда праздники закончатся, вещь можно будет носить и в повседневной жизни. По мнению стилиста, блестящий топ можно сочетать с джинсами и кроссовками, а праздничную юбку — с кедами, джинсовой курткой и свитером.

Маленькое черное платье — еще один вариант праздничного наряда. Его можно дополнить яркими аксессуарами — серьгами, колье, перчатками. Стилисты рекомендуют носить его с курткой, жакетом, кардиганом в повседневной жизни.

Как рассказала Динара Ивлиева, сейчас в моде платья-стрейч. Но следует выбирать наряд, учитывая особенности фигуры. По ее словам, полным женщинам не подходят такие модели, им лучше выбрать наряды более свободного кроя. Чтобы выглядеть стройнее, надо сделать акцент на талии с помощью ремня.

Платья из бархата, шелка, платья-комбинации (особенно черного цвета) тоже можно назвать универсальными, отмечает Ольга Абрамова. На новогоднюю вечеринку стилист рекомендует дополнить наряд яркими аксессуарами, а в обычной жизни носить со свитшотом, свитером, сапогами, ботинками.

Взять одежду напрокат — еще один альтернативный способ сэкономить: за три-четыре тысячи можно арендовать платье, которое в магазине стоит 15–20 тысяч рублей. Ивлиева советует брать модели, которые вы ранее даже не осмеливались купить в магазине.

Какого цвета выбрать вещи и аксессуары для встречи Нового года

Самые трендовые цвета этого сезона — металлик (золото или серебро), серебро и красный цвет, рассказала Ольга Абрамова. Оттенков, которые можно считать немодными, нет. По ее словам, блузы с рюшами, платья с резинками на подоле, рукава-фонарики считаются неактуальными в этом году. Также стилист не рекомендует покупать вещи длиной «до колена». Лучше выбрать либо мини, либо макси.

Астролог Анна Боровских рассказала NEWS.ru, одежда каких цветов понравится Дракону — символу будущего года. По ее словам, лучше выбрать наряд золотого, красного, зеленого, белого, серебряного и фиолетового цветов. Как отметила астролог, золото рекомендуется сочетать с красными или зелеными оттенками. Дракону не понравится наряд розового, бежевого или коричневого цвета, добавила она.

Какую прическу сделать на Новый год

Записаться в салон красоты в последние дни года непросто. К тому же многие не готовы потратить несколько тысяч рублей на прическу и макияж для новогодней ночи. Анастасия Дадашева уверена, что праздничную укладку можно сделать самостоятельно и не обязательно при этом быть парикмахером.

Универсальный вариант — зализанный хвост. Если создать небольшой прикорневой объем, такая прическа идет практически всем, советует стилист. Еще один вариант, который подойдет для праздника, просто объемная укладка.

«Дополнительный объем легко сделать с помощью сухого шампуня. Волосы высушить, нанести его на корни, приподнять волосы пальцами и сбрызнуть лаком», — рассказала Дадашева.

Сделать кудри — еще один беспроигрышный вариант. Можно воспользоваться бигуди или специальными электрощипцами: чтобы завить прядь, ее достаточно накрутить на стик и прогреть несколько секунд.

Какой макияж сделать на Новый год

Стразы и блестки помогут вам создать праздничный образ. По словам эксперта, мода из нулевых снова вернулась. Глиттер можно нанести на лицо и тело. В качестве аксессуара стилист рекомендует купить заколку со стразами.