С середины недели в Свердловской области потеплеет до плюсовых температур. В Екатеринбурге в четверг, 21 декабря, воздух прогреется до +20С. Такой прогноз сделал синоптик Алексей Пулин в ТГ-канале «Погода в Екатеринбурге».

В воскресенье влияние антициклона на погоду в Свердловской области практически закончится. С запада к региону подойдет очаг высотного холода, сформированный в уже заполнившемся над европейской территорией страны циклоне. При этом возникнет, на первый взгляд, парадоксальная ситуация: воздушная масса сменится на более холодную, однако вблизи земли температура воздуха практически не изменится и даже продолжит повышаться. Дело в том, что при прохождении холодного фронта разрушится температурная инверсия, преобладающая над регионом всю минувшую неделю: в условиях антициклона на высотах температура воздуха была выше, чем около подстилающей поверхности. При прохождении атмосферного фронта по области ожидаются небольшие (до 1-2 мм) осадки.

– В последующие дни погоду в регионе будет определять обширный циклон с центром в районе Кольского полуострова. Свердловская область расположится в передней (теплой) части этого циклона, тепло в регион будет поступать с юго-западными воздушными потоками, что приведет к повышению температуры воздуха вплоть до оттепелей, – пишет Пулин.

Температура воздуха в Свердловской области 17 декабря днем -12…-17. В Екатеринбурге: облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер южный 3-8 м/с, температура воздуха -12…-14 градусов.

В последующие дни в Екатеринбурге:

18 декабря ночью -14, днем -12 19 декабря ночью -13, днем -8 20 декабря ночью -10, днем -3 21 декабря ночью -3, днем +2 22 декабря ночью 0, днем -2