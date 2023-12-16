Зачем покупать наряд на Новый год?

До Нового года осталась всего-то пара недель. Смотреть на магазинные витрины — особое наслаждение: какое все яркое, блестящее, приближающее самый любимый с детства праздник.

© Максим Леонов / пресс-служба СОЮЗЛЕГПРОМ

И сколько же нарядной одежды! Вот они, роскошные платья на любой вкус, самых разных фасонов. Золотые, переливающиеся блестками пайеток, и к ним же золотые туфельки на шпильке. Красные, черные, изумрудные. Очень нарядные платья.

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И на любой кошелек, что тоже немаловажно. Есть те, что побюджетнее. Есть дорогущие. Общее для всех этих платьев одно: раскуплены они, в массе своей, не будут. Так, конечно, может, одно-два из коллекции купят. Но в основном все эти платья — экспонаты музея под названием «Никому не нужно». Так же, помню, когда-то рассматривала платья цариц в Оружейной палате. Кринолины, шитье, крошечные туфельки, украшенные драгоценными каменьями. Кто бы мог предположить, что праздничные нарядные платья вдруг станут с артефактами Кремлевского музея если не в один ряд, то, во всяком случае, окажутся движущимися в направлении «устаревшего»?

Краткий опрос, проведенный среди моих знакомых, показал, что покупать красивое платье на один лишь новогодний праздник — это «ненужное безумие». Что надо одеваться практично, чтобы было удобно, ничего нигде не кололо, не давило в талии (есть-то придется много). Кто-то вспомнил про «разумное потребление», кто-то просто сказал, что шкафы без того переполнены барахлом. Кто-то сказал, что настроения веселиться и рядиться в перья и блестки нет. И, скорее всего, никогда уже не будет.

Не только взрослые, утомленные жизнью женщины. Даже молодые девушки, которым сам бог велел наряжаться и блистать, волшебную новогоднюю ночь встретят в любимых худи и джинсах. Я, кстати, вовсе не порицаю такое вот упрощение в одежде. И сама никаких «кринолинов» на Новый год даже не рассматриваю как вариант. Но вот так, мало-помалу, мы отказываемся от праздничного настроения и традиций. Отпали «Голубые огоньки» (надоели одни и те же артисты), салат «Оливье» (вредно), торт «Наполеон» (очень калорийно), стеклянные елочные игрушки (бьются, лучше взять из современных материалов), петарды (техника безопасности), большие компании (Новый год — семейный праздник). Не прямо вот все пункты отпали одновременно, но у большинства именно так.

Но я точно знаю, что моя пожилая тетушка, восьмидесятилетняя Галина Павловна, в Новый год оденется в нарядное бежевое платье и туфельки, на шею повяжет шелковый шарфик, сожжет бумажку, на которой написано желание, и бросит в бокал с шампанским! По-другому никак. Иначе, говорит тетя Галя, Новый год не придет. Придется ей, Галине Павловне, отдуваться за всех нас, ленивых дамочек, одетых по-домашнему.