Как одеться в стиле «Слова пацана»

Разбор конкретных вещей и немного ностальгической философии.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

В 1989 году мне было пять лет, моему папе — 28, а будущему мужу — 16. И объединяло нас одно — клетчатый мохеровый шарф. Кажется, тогда эта колючая штука была у всех. Сегодня те, у кого она завалялась на антресолях, могут неожиданно заработать — одну или даже две тысячи рублей. Если же вместе с шарфом там пылится ещё и спортивный костюм, то есть шанс серьёзно поправить материальное положение. И всё благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Почему эти вещи так зашли и как сегодня воссоздать образ конца 80-х?

Видео дня

Начнём с главного – доказательств того факта, что вещи действительно зашли. Тут ничего сложного. Просто пишете в любом поисковике запрос «вещи слово пацана» – и на вас сразу же обрушиваются эти доказательства. Главным образом – с сайтов-барахолок. Тут найдётся всё: от того самого мохерового шарфа до спортивного костюма и винтажных кед (кроссовок).

Конечно, есть и меховые шапки, и вязаные козырьки, и бейсболки USA. Цены разные. Можно найти шарф за 700 рублей, а костюм – за 4500. Однако есть и более амбициозные продавцы. Некоторые хотят выручить за спортивный костюм 50 000 рублей. Стоит ли оно того? Вопрос почти философский, потому что однозначного ответа тут нет.

Тот, кто реально носил эти вещи в 80-е, едва ли захочет повторить эксперимент. Тот, кто не носил, с тем же успехом может купить современные аналоги – в масс-маркете реально найти реплики почти на всё. Из плюсов – мохеровый шарф явно не будет таким колючим. Из минусов – он не будет тем самым. Хотя, кажется, в отрыве от времени и людей, которые их носили, эти вещи всё равно не те…

Как это повторить?

Итак, мы определились с главным – технически воссоздать образы конца 80-х не составит труда. Если вы в этом сомневаетесь, давайте разбираться детально. Какими будут основные модные ингредиенты?

Условно у нас есть два варианта мужских образов. Первый будет больше тяготеть к «взрослой классике»: свитер с ромбами («аргайл»), рубашка, брюки, ботинки, кожаный плащ, меховая шапка. Второй – к спортивному настрою: олимпийка и треники, бейсболка (тёплый козырёк), кожаный бомбер, вариации на тему винтажных кед/кроссовок.

С возможными ингредиентами определились. Теперь, чтобы модный ретрококтейль точно удался, нужно произвольно выбрать вещи из разных категорий и перемешать. А ещё — не скупиться на их количество.

Те, кто знаком с современными модными тенденциями, сразу поймут – что-то всё это до боли напоминает. Принцип сочетания несочетаемого, многослойность… И они попадут в точку. Описанные тенденции — это то, на чём стоят современная мода и стилистика образа.

Фэшн-блогеры становятся звёздами благодаря тому, что им удаётся «подружить» в одном образе вещи из разных опер. Причём чем более странно выглядит эта дружба, тем выше их шансы попасть в стритстайл-хроники.

Почему это неповторимо?

Получается, что технически повторить эти образы действительно не составит труда. И сами вещи доступны в разных версиях, и модные принципы давно отрепетированы. Но, наверное, многие согласятся – что-то тут не то. Даже в сериале, глядя на этих пацанов, ты как будто видишь за их спинами костюмеров, которые тщательно собирали их на съёмки.

Видимо, секретный ингредиент – жизнь. Она всегда вносит самые главные коррективы. Когда ты надеваешь все вещи, которые у тебя есть, просто, чтобы не замёрзнуть, – это и есть жизнь. Если в образе соседствуют папин свитер и олимпийка, которую удалось урвать в комиссионке, – это и есть счастье жизни.