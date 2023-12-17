Как не нарваться на подделку при покупке кроссовок

С большей вероятностью избежать покупки контрафактной пары обуви можно в мультибрендовом магазине, который позиционируется на продаже кроссовок, или сетевом спортивном магазине.

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Ограничительные меры Запада по отношению к России значительно повлияли на потребительский рынок в стране. Многие иностранные компании ушли, однако спрос на некоторые товары остался. Журналист издания «Ямал 1» Елизавета Поварницына ознакомилась с результатами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения и выяснила, каким образом можно избежать подделки в поисках брендовых кроссовок.

Как показал опрос, большая часть респондентов (67%) не может отличить оригинальную спортивную обувь от подделки. Исходя из мнения опрашиваемых, большая вероятность купить фальсифицированную обувь на рынках (в том числе на маркетплейсах), в неспециализированных магазинах и на интернет-сервисах объявлений о продажах.

Многие подчеркнули, что избежать покупки контрафактной пары обуви можно в мультибрендовом магазине, который позиционируется на продаже кроссовок, или сетевом спортивном магазине. Третью строчку соответствующего рейтинга занял специализированный сервис доставки товара из-за рубежа.

— Среди молодежи 18-24 лет сетевые спортивные магазины занимают первое место по минимальному риску столкнуться с подделкой, — следует из исследования ВЦИОМ.

Опрос проводился с 31 октября по 2 ноября 2023 года. В нем приняли участие 1607 граждан РФ в возрасте от 18 лет.