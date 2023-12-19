В Благовещенске в сгоревшем доме обнаружили мёртвого пенсионера

Вчера, 18 декабря, в Благовещенске сгорел частный дом. При тушении амурские спасатели обнаружили тело мужчины.
Инцидент произошёл на улице Театральной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, им поступило сообщение о пожаре. На место выехали 7 спасателей и две пожарные машины.
Возгорание было локализовано за две минуты, ещё через три специалисты устранили открытое горение.
В результате пожара в кухонном помещении возле отопительной печи повреждено деревянное напольное покрытие на площади около одного квадратного метра. Звеном газодымозащитной службы в помещении был обнаружен погибший мужчина 1959 года рождения.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, сейчас эксперты судебно-медицинской экспертизы устанавливают причину смерти 64-летнего мужчины.
По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску проводится доследственная проверка.
Как ранее писал портал 2х2.su, на дороге Благовещенск – Завитинск загорелся рейсовый автобус. К счастью, людей вовремя эвакуировали, никто не пострадал.
Как рассказали в амурском центре ГЗ и ПБ, водитель заметил дым из-под капота, остановил транспорт и оперативно вывел пассажиров на улицу.