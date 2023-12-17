Дерматолог: коже вредят макияж и неправильно подобранный уход

Дерматолог Баранова: коже вредят макияж и неправильно подобранный уход. Многие россиянки тщательно следят за состоянием кожи, покупая дорогие средства для лица и регулярно наведываясь в салон или к косметологу, но зачастую такие траты вообще никак не окупаются. Качество кожи может хромать на обе ноги, и специалистка объяснила, почему это может происходить.

Как рассказала терапевт и дерматолог Ирина Баранова, существует 10 ежедневных привычек, которые тихо и незаметно могут портить кожу, а владелица об этом даже не будет догадываться. По словам специалистки, нельзя:

тереть глаза, подпирать рукой подбородок и вообще постоянно прикасаться к лицу;

часто наносить обильный макияж или грим и тем более ложиться с ним спать;

покупать дешёвую косметику, пользоваться грубыми скрабами, умываться до скрипа, игнорировать тоники, использовать уходовую косметику, которая не подходит по типу кожи или её потребностям;

помногу сидеть в гаджетах, это приводит к искривлениям шеи, а голубой свет влияет на коллаген;

находиться на сильном солнце без защиты в виде кремов с SPF-фильтром, потому что ультрафиолет разрушает коллаген, вызывает морщины и старит кожу;

часто носить маски, под которыми образуется парниковый эффект и патогенная флора;

пересушивать кожу, часто пользуясь феном и не увлажняя её зимой;

налегать на сладкое и молочные продукты;

игнорировать дефицит витаминов и минералов. спать лицом в подушку;