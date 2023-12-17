Большие банты и сверкающие чулки: главные тренды предстоящей новогодней ночи

Подбор вечерних образов к новогоднему торжеству всегда занимает у женщин много времени. Приходится продумывать образ до мелочей, ведь хочется выглядеть неотразимо. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как нарядиться в новогоднюю ночь, чтобы выглядеть стильно и привлечь в дом удачу.

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Что выбрать из одежды

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По словам звездного стилиста и телеведущей Лины Дембиковой, самый трендовый элемент этого сезона — вещи, украшенные пайетками. Сейчас они на пике популярности, при этом их можно носить и после новогоднего торжества, создавая различные образы.

— Но если человеку совсем не хочется пайеток, то можно обыграть любой праздничный наряд при помощи боа (широкий шарф из перьев или меха — прим. «ВМ»). Это классный тренд, который из любого повседневного образа поможет сделать праздничный вид. И комбинировать эту вещь можно с чем угодно. С платьем или брючным костюмом, например. Причем такой аксессуар довольно бюджетный, — рассказала стилист.

Можно выбрать и более классический вариант наряда, отметила Дембикова. Например, красиво будет выглядеть коктейльное платье с крупным бантом.

— Из классических вариантов в тренде также остаются брючные костюмы с бралеттом и широкими струящимися брюками. А если добавить стразы на лицо и стилизовать его жемчужной ниткой, это будет очень модно, — уверена стилист.

Обувь и аксессуары

Дополнить образ Дембикова порекомендовала эффектной обувью.\

— Можно пойти нестандартным путем и выбрать меховые тапки, которые подходят к платьям и выглядит креативно, — посоветовала Дембикова. — Для любителей классики подойдут босоножки или сияющие лодочки.

Она подчеркнула, что любому образу можно добавить изюминки с помощью аксессуаров. Например, можно выбрать сияющие чулки или ажурные носки, а также стилизовать с помощью чепчика или тонкой шапочки на голову.

Среди актуальных цветов предстоящего года Дембикова назвала розовый, красный, золотой и черный.

Астрологический прогноз

Астролог и мастер фэншуй Ирина Березовская для привлечения положительный энергии и счастья в Новом году порекомендовала подбирать цвета, которые одобрит символ этого года.

— Грядет год Деревянного Дракона, а значит, нужно выбирать оттенки, которые усиливают его стихию. Для этого подойдут синие, черные и голубые цвета. Также стихию года Дракона подкрепляет огненная цветовая палитра: красный, оранжевый и розовый, — перечислила собеседница «ВМ».