Дерматолог объяснила, как избавиться от мешков, морщин и кругов под глазами

Область под глазами — одна из самых уязвимых в плане появления морщин на лице. Кожа там очень нежная, она быстро истончается, из-за чего также распространены такие явления, как мешки под глазами и темные круги. Дерматолог Шерин Идрисс рассказала, как свести к минимуму признаки старения в этой области, сообщает американское издание She Finds.

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Перед тем как избавляться от изъянов под глазами, нужно определить причины их появления. Помимо того, что кожа под глазами тонкая и нежная, она еще и вырабатывает меньше сала, поэтому склонна к сухости. Потеря эластина и коллагена в этой области также приводит к появлению заломов и обесцвечиванию кожи. Однако покупка дорогих кремов для глаз — это не всегда правильный путь, так как многие из этих продуктов просто не дают обещанного результата.

Что делать с темными кругами

Доктор Идрисс подчеркнула, что для начала нужно выяснить, спровоцировано ли появление темных кругов под глазами генетическим фактором или же это результат неправильного образа жизни. Если это первое, то вряд ли в этом случае поможет домашний уход. Однако эффективность показывают крема с такими осветляющими компонентами, как койевая кислота, арбутин и корень солодки.

Что делать с расширенными кровеносными сосудами

Если изменение цвета кожи под глазами — результат расширения кровеносных сосудов, которые приводят к появлению теней, то стоит выбирать крем или сыворотку с кофеином и пептидами. Крем с витамином К тоже поможет при синяках, которые появляются из-за повреждения сосудов. Эксперт также посоветовала заварить пакетик зеленого или черного чая в воде, поставить его на ночь в холодильник, а утром приложить под глаза.

Что делать с отечностью

Отечность может быть вызвана разными причинами, включая соленую пищу, плач, аллергию или недосып. У некоторых людей жировые подушечки под глазами припухшие постоянно. Эту проблему можно решить только хирургическим путем. Если мешки появились из-за внешних факторов, можно использовать крем для глаз или сыворотку с арникой, а после нанесения средства — помассировать лимфатическую жидкость под глазами, чтобы уменьшить ее скопление.

Что делать с морщинами под глазами