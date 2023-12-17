Диетологи назвали три правила питания для тонкой талии

Чтобы сбросить несколько килограммов, важно придерживаться сбалансированной диеты. Но оставаться на верном пути может быть непросто, если нет четких рекомендаций. Диетологи назвали ключевые правила питания, которые не стоит нарушать худеющим. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Наполните половину тарелки фруктами и овощами

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Фрукты и овощи являются одними из самых полезных продуктов на свете, они должны составлять половину рациона. Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что во фруктах и в овощах мало калорий и много клетчатки, что способствует ощущению сытости и снижает общее потребление калорий.

— Богатое содержание питательных веществ в них гарантирует, что организм получает необходимые витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, в этих продуктах, как правило, много воды, что способствует увлажнению и помогает регулировать аппетит, — пояснила эксперт.

Сочетайте белок и клетчатку

Клетчатка — важнейший компонент каждого приема пищи наряду с белком. Специалист по питанию Кэтрин Джервасио объяснила, что приоритизация этих макроэлементов — еще одно важное правило, которому нужно следовать для похудения.

— Всегда старайтесь сочетать постные белки и клетчатку в своих блюдах. Это поможет долго чувствовать себя сытым, так как для переваривания обоих веществ требуется время, — подчеркнула специалист.

В то время как белок обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для наращивания мышечной массы (важный фактор потери жира), клетчатка снижает уровень холестерина.

Ешьте меньше обработанных пищевых продуктов

Употреблять много обработанных продуктов — худший вариант, если нужно оставаться здоровым и стройным. Крайне важно максимально ограничить потребление сладких напитков, упакованных закусок и жареной пищи.

— Замените сладкие газированные напитки, пакетированные соки и энергетики водой, несладким чаем или черным кофе, — порекомендовала доктор Мринал Пандит.

В качестве альтернативы картофельным чипсам она посоветовала выбирать цельные фрукты, орехи или йогурт.