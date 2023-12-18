В Курской области учредили новые награды-медали "Мать героя" и "Отец героя"

В Курской области учреждены новые награды - медали "Мать героя" и "Отец героя". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Соответствующий закон был принял Курской областной думой. Губернатор ее подписал. "Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой", - написал Старовойт. Он уточнил, что соответствующие награды будут вручаться родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга. На прошлой неделе министерство обороны РФ сообщало, что разведчикам воздушно-десантных войск (ВДВ) вручили государственные награды на передовых позициях. Это были награды ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты III и IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, "За воинскую доблесть", врученные "за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции" на Украине.