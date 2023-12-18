В России зафиксировали рост спроса на покупку одежды и обуви

Россияне стали активнее тратить деньги на одежду и обувь в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта по управлению fashion-ассортиментом Галину Кравченко.

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"Настроение у людей изменилось. Нельзя постоянно оставаться в напряжении, хочется получать удовольствие от жизни здесь и сейчас", – заявила она.

По словам эксперта, потребитель уже достаточно хорошо разбирается в рынке и готов потратить время на поиск скидок и выгодных предложений. В частности, покупатели готовы приобрести недорогие трикотаж, носки, колготки и изделия из денима. В связи с этим, предположила Кравченко, компании сегментов "эконом" и "средний минус" будут активнее развиваться в 2024 году.