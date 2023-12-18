Клиника подарила звезде реалити Кардашьян серебряный слепок ее мозга

Звезде реалити-шоу Ким Кардашьян подарили серебряный слепок ее собственного мозга. Об этом она сообщила в Instagram. По словам Кардашьян, она делала общее МРТ тела в одной из американских клиник. В частности, ей провели скрининг мозга. Получившуюся 3D-модель отлили из материала, похожего на серебро, и отправили звезде в качестве рождественского подарка. Кардашьян до этого уже рекламировала услуги этой клиники, полный скрининг в которой обойдется пациенту в $2,5 тысячи. Накануне певец Сергей Пенкин вспомнил, как 10 лет назад ему и еще четверым звездам подарили по дорогостоящему автомобилю. "Машину не только я получил, их получили пять человек: я, Киркоров, Басков, Меладзе и Ургант. Нам подарили их в один день. Лет десять назад. Я ни на кого не надеюсь: только на себя. Это был единственный в моей жизни дорогой подарок", — заверил Пенкин.