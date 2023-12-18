Как правильно мыть волосы, чтобы очистить их до глубины

Гигиена волос выходит далеко за рамки классического мытья шампунем и кондиционером. На самом деле, это связано с тщательным ритуалом, которому вы должны уделять больше внимания.

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Как из эстетических соображений, так и для уничтожения бактерий и вирусов, которые накапливаются в течение дня (да, они могут прилипать к волосам, как к любому участку нашей кожи), необходимо уделять особое внимание тщательной очистке. Мы расскажем, как правильно мыть волосы.

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Перед тем, как приступить к гигиене волос, желательно тщательно расчесать их. Это делается для стимуляции кровообращения и распутывания каждой пряди, чтобы потом процесс очистки был проще.

Идеальный продукт и правильное количество

Фундаментальным фактором знания того, как правильно мыть волосы, является выбор оптимальных средств. Правило состоит в том, чтобы делать это в соответствии с вашим типом волос — вьющиеся они или прямые, сухие или жирные, здоровые или поврежденные, — вы сможете найти подходящую линию ухода для любой гривы.

Эксперты предлагают нанести количество, эквивалентное размеру грецкого ореха. Этой дозы вполне достаточно, чтобы добиться отличного результата!

Как правильно мыть волосы, шаг за шагом

Начните с нанесения шампуня на ладони и разотрите, прежде чем наносить на волосы. Доказано, что этот способ намного эффективнее, чем нанесение шампуня непосредственно на кожу головы. Затем распределите его на макушку и начните массировать, чтобы образовалась пена.

Кончиками пальцев пройдитесь по каждому участку головы, одновременно осторожно нажимая, чтобы активировать кровообращение. Уделите особое внимание области за ушами и затылку, о которых часто забывают при мытье головы, а ведь они наиболее подвержены загрязнению.

Далее распределите пену по остальным волосам и ополосните их под струей теплой или не очень горячей воды - такая температура наиболее эффективна для глубокой очистки. Не переусердствуйте, чтобы не пересушить волосы.

Что касается кондиционера, рекомендуется наносить его от середины до кончиков и оставлять действовать не менее минуты, чтобы он действительно пошел на пользу вашим волосам. Смойте большим количеством прохладной воды, чтобы закрыть кутикулу и усилить блеск.

Частота мытья

Хотя обычно рекомендуется мыть волосы с интервалом, этот момент полностью зависит от вашего типа волос. Кудрявые, густые и пышные гривы можно чистить каждые два-три дня, тонкие, прямые и склонные к жирности волосы следует мыть ежедневно, чтобы улучшить их внешний вид.