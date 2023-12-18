Эмоций через край — как избавиться от мимических морщин

Старение кожи является результатом действия нескольких механизмов: внутреннего старения, возрастного старения и менопаузальных изменений, внешнего старения (фотостарения) и мимического старения. Морщины являются наиболее распространённым проявлением процессов старения кожи, особенно на лице.

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Как образуются морщины? Ослабление и исчезновение структуры коллагеновых волокон, уменьшение гидролипидной оболочки и повторяющиеся мимические движения лица имеют ключевое значение. Сложно однозначно ответить на вопрос, когда появятся первые морщины, — это дело индивидуальное. Мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT о том, что такое мимические морщины, и как с ними бороться.

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Мимические морщины — что это?

Это заломы, которые образуются во время сокращения лицевых мышц. Со временем становятся статическими — постоянными на коже без мимической активности.

Характерны ли мимические морщины больше для эмоциональных людей?

Дети очень эмоциональны, но у них нет морщин. Так как кожа содержит много коллагеновых эластиновых волокон. Все люди по-своему эмоциональны, и, конечно, эмоции, которые проявляются сокращением мышц на лице со временем, будут формировать заломы на коже, но также немалую роль играет качество кожи, ведь мимические мышцы крепятся к коже. И соответственно с возрастом, когда снижается процесс регенерации, уменьшается количество и качество коллагеновых и эластиновых волокон, уменьшается синтез гиалуроновой кислоты — тем выраженнее становятся мимические морщины.

Один из самых частых советов, которые мы слышим — «не морщи лоб». Не морщить лоб не получается — тогда поможет только ботокс?

Да, ботулотоксин. Это мера, которая позволяет полностью или частично блокировать подачу нервного импульса к мышце.

Есть камни для массажа лица, есть ролики — это все реально работает в борьбе за гладкую кожу или это самый обычный маркетинговый ход?

Камни для массажа и ролики действительно работают над качеством кожи. Если массаж делается правильно, то улучшаются кровоток и лимфоток, тем самым кожа получает больше кислорода и питательных веществ, уменьшается отёчность, улучшается цвет кожи, ткани подтягиваются, видимость поверхностных (не глубоких) морщин может сократиться при регулярном воздействии и правильном применении.

Для какой кожи больше характерны мимические морщины или тип кожи вообще на это не влияет?

Играет роль качество кожи, её возраст и толщина. На более тонкой коже всё проявляется быстрее.

Есть ли профилактика появления мимических морщин?

Массаж на постоянной основе или ботулинатерапия 1–2 раза в год.

Увлажнение, питание кожи, очищение — ежедневный, в общем-то, уход — это может повлиять на разглаживание мимических морщин?